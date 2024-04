Mercato : Le PSG a bouclé un «transfert risqué»

Axel Cornic

Arrivé en 2019 au Paris Saint-Germain avec l’étiquette de meilleur buteur de la Serie A, Mauro Icardi n’a pas convaincu. Après des débuts tonitruants il est rentré dans le rang et a peu à peu disparu, finissant par être poussé vers la sortie avec un transfert l’été dernier à Galatasaray, pour 10M€.

Les flops sont nombreux dans l’histoire du PSG version QSI, mais Mauro Icardi est l’un des plus gros. Acquis pour un total de 60M€, l’attaquant argentin ne s’est jamais imposé comme un titulaire indiscutable et l’avènement de la MNM l’a totalement bloqué. Mais les choses vont vachement mieux en Turquie...

« C'était un transfert risqué car il ne jouait pas beaucoup au PSG »

Prêté puis définitivement transféré à Galatasaray l’été dernier, Icardi semble avoir retrouvé le sourire et surtout son efficacité avec 48 buts en 66 matchs toutes compétitions confondues depuis septembre 2022. « C'était un transfert risqué car il ne jouait pas beaucoup au PSG. Sa capacité à s'acclimater en Turquie interrogeait aussi » a expliqué Yusuf Calik, journaliste et commentateur sportif turc, interrogé par L’Equipe .

« Quand il y a de la sérénité dans sa famille, il performe sur le terrain »