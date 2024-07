Mercato : Le prochain transfert de l’ASSE annoncé par… la femme d’un joueur ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour en Ligue 1 après avoir battu le FC Metz en barrages, l'ASSE se renforce afin de ne pas faire de la figuration dans l'élite. Ainsi, les Verts ont déjà bouclé les arrivées de Yunis Abdelhamid, Ben Old et Zuriko Davitashvili. Mais c'est loin d'être terminé puisque le nom de Mathieu Udol circule également dans le Forez et la femme du Messin a d'ailleurs partagé une publication sur Instagram qui confirme le départ de son mari.

La femme de Mathieu Udol partage un message d'adieu

« Matthieu Udol jouera probablement son dernier match sous le maillot grenant ce vendredi lors du match amical à Homécourt. Un choix difficile pour lui et sa famille mais ô combien compréhensible », peut-on lire dans ce post relayé par la femme de Mathieu Udol.

«Matthieu mérite de joue en Ligue 1»

« Matthieu mérite de joue en Ligue 1. Pour l’heure, le Président du FC Metz s’oppose à son départ. Merci Capitaine pour tout ce que tu as donné sur le terrain et en dehors ! Tu es né grenat et tu le resteras ! », ajoute ce message qui confirme donc le départ du capitaine du FC Metz.