Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Le président de la Juventus satisfait de son mercato ? La réponse !

Publié le 15 octobre 2020 à 19h40 par H.K.

Interrogé lors de l'Assemblée Générale des Investisseurs de la Juve ce jeudi, Andrea Agnelli est revenu sur le mercato de la Juventus cet été, qui a connu pas mal de mouvements, et ce malgré une période économique très particulière.