Mercato : Le Paris FC prépare un coup secret qui va faire du bruit !

Le Paris FC, sous l'impulsion de son nouvel actionnaire majoritaire Antoine Arnault, prépare un mercato ambitieux pour son retour en Ligue 1. Tout en misant sur la stabilité de son effectif actuel, le club envisage l'arrivée de sept à neuf nouveaux joueurs, dont une recrue "emblématique" pour solidifier sa défense ou son milieu.

Gaëtan Perrin (AJ Auxerre), Lucas Stassin (AS Saint-Étienne)… Les premières pistes du Paris FC commencent à se dessiner en vue du retour en Ligue 1 de l’autre club de la capitale, qui se veut ambitieux. Du mouvement est attendu lors du mercato, mais le PFC mise dans le même temps sur la stabilité en souhaitant conserver le noyau dur de l’effectif actuel. Entre sept et neuf joueurs sont tout de même attendus durant l’été.

Le PFC espère un joueur « emblématique »

Si le PFC ne veut pas basculer dans une politique de stars dès sa montée en Ligue 1, une « recrue majeure » est cependant espérée pour renforcer la défense centrale ou le milieu selon RMC. Aucun nom n’est encore tombé concernant ce joueur « emblématique », mais la direction parisienne voudrait voir arriver un élément avec de l’expérience et capable d’incarner le projet.

Antoine Arnault veut « construire un club de Ligue 1 qui tient la route »

« On va essayer de construire un club de Ligue 1 qui tient la route, au milieu de tableau et ensuite on verra, confiait Antoine Arnault, nouvel actionnaire majoritaire, au micro de Téléfoot en marge du match contre Lorient samedi. Cette équipe a aussi un petit quelque chose d’extraordinaire, on a un coach fantastique, il peut se passer des petits miracles dans le foot. »