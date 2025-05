Mercato : Le Paris FC a choisi son entraîneur pour la Ligue 1 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si de nombreux joueurs sont attendus au Paris FC durant le mercato estival pour la Ligue 1, Stéphane Gilli devrait, sauf cataclysme, rester à la tête de l’équipe. Selon RMC, l’autre club de la capitale a une totale confiance en son entraîneur, qui connaît depuis son arrivée à l’été 2023 sa première expérience comme numéro 1.

Le Paris FC a déjà les yeux rivés sur le mercato estival. Pour faire bonne figure en Ligue 1, après 46 ans d'attente, la direction parisienne prévoit d’injecter du sang neuf dans l’effectif, avec sept à neuf joueurs espérés selon RMC. Alors que Gaëtan Perrin (AJ Auxerre) et Lucas Stassin (AS Saint-Étienne) font notamment partie des pistes, le PFC prévoit tout de même de conserver une quinzaine de joueurs de son effectif, afin de garder une « ossature non négligeable » et préserver la « dynamique » créée par la montée dans l’élite comme l'expliquait le président Pierre Ferracci.

Le Paris FC a une « totale confiance » en Stéphane Gilli

Et il en est de même pour l’entraîneur. Nommé à l’été 2023, Stéphane Gilli connaît sa première expérience comme numéro 1 dans la capitale, une aventure partie pour durer comme le confirme RMC, annonçant ce jeudi que le Paris FC fait une « totale confiance » en lui.

« L’idée est de se développer avec les gens qui sont là »

Alors qu’Antoine Arnault, nouvel actionnaire majoritaire, se félicitait samedi au micro de Téléfoot d’avoir « un coach fantastique » au Paris Football Club, Michel Denisot, membre du conseil d’administration depuis l’arrivée de la famille Arnault, avait affirmé il y a quelques jours dans La Nouvelle Dépêche que Stéphane Gilli resterait à son poste : « Oui (il va rester, NDLR) et cela va bien dans l’esprit club recherché. L’idée est de se développer avec les gens qui sont là, en ajoutant quelques nouveaux talents, mais sans tout changer, bien au contraire. »