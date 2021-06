Foot - Mercato

Mercato : Une grosse piste du Milan AC totalement relancée ?

Publié le 30 juin 2021 à 9h48 par La rédaction mis à jour le 30 juin 2021 à 10h07

Alors qu’il dispute actuellement l’Euro avec l’Italie, Domenico Berardi joueur de Sassuolo, est courtisé par plusieurs clubs. L’Italien pourrait d’ailleurs quitter son club formateur dès cet été, si le Milan AC semble très intéressé par le joueur, Leicester devrait concurrencer le club lombard dans le dossier.