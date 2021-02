Foot - Mercato - AC Milan

Mercato : L'AC Milan fait une grande annonce pour l'avenir de Zlatan Ibrahimovic !

Publié le 15 février 2021 à 23h05 par La rédaction

À 39 ans, Zlatan Ibrahimovic approche du terme de son contrat, et le doute plane autour de son avenir. Va-t-il prolonger le plaisir ou prendre sa retraite ? Du côté du Milan AC, la porte à un renouvellement est grande ouverte.