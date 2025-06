Mercato : Le mea culpa après le fiasco au PSG ! 

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre le PSG et Marie-Antoinette Katoto, la fin de l'histoire a été tumultueuse. Star de la sélection féminine du club de la capitale, l'internationale française a vécu des dernières semaines très compliquées avant de quitter Paris pour Lyon. Néanmoins, voilà que Katoto a reconnu certaines de ses erreurs, notamment d'un point de vue sportif.

Un an après Kylian Mbappé , c'est Marie-Antoinette Katoto qui a quitté le PSG dans les mêmes conditions. Arrivée au terme de son contrat, la Française n'a pas souhaité prolonger, partant alors libre pour l' OL Lyonnes . Et comme avec le désormais joueur du Real Madrid , c'est parti au clash avec la direction du PSG . Mais Katoto sait également reconnaitre ses erreurs dans ce dossier.

« C'est de ma faute »

Interrogée par franceinfo, Marie-Antoinette Katoto est revenue sur sa fin compliquée avec le PSG. La désormais Lyonnaise a alors fait savoir : « On ne va pas se mentir, la saison n'était pas du tout celle que j'espérais sportivement, et en dehors. Je ne vais pas me cacher, sportivement, c'est de ma faute. J'assume, je n'ai pas fait une bonne saison ».