Foot - Mercato - LOSC

Mercato : Un renfort en provenance de l'Ajax réglé par le LOSC ?

Publié le 30 juillet 2020 à 23h05 par La rédaction

Pour remplacer Gabriel, dont le départ serait imminent, le LOSC aurait déjà bouclé l’arrivée de Sven Botman, défenseur de l’Ajax Amsterdam.