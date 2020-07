Foot - Mercato - OM

Mercato : Le LOSC se réjouit de ce mauvais tour joué à l'OM !

Publié le 3 juillet 2020 à 4h15 par A.M.

Comme attendu, Issac Lihadji a quitté l'OM avant la signature de son premier contrat professionnel afin de s'engage avec le LOSC. Et Marc Ingla se réjouit de ce joli coup.

« Isaac Lihadji est Lillois ! Le jeune attaquant (18 ans), qui évoluait la saison dernière à l’Olympique de Marseille, franchit une étape dans sa carrière en rejoignant le LOSC, avec qui l’International U19 français vient de signer son premier contrat professionnel . » Par le biais de ce communiqué, le LOSC a confirmé ce que le10sport.com vous révélait depuis le 16 mars, à savoir qu'Isaac Lihadji allait quitter l'OM avant la signature de son premier contrat professionnel afin de s'engager avec les Dogues. Un coup dur pour les Olympiens, mais Marc Ingla de son côté se réjouit de ce joli coup.

Le LOSC s'enflamme pour Lihadji