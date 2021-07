Foot - Mercato - AS Roma

Mercato : Le grand ménage de José Mourinho à l'AS Roma !

Publié le 9 juillet 2021 à 10h32 par La rédaction mis à jour le 9 juillet 2021 à 10h34

Après avoir été officiellement présenté par l'AS Roma, José Mourinho ne compterait pas perdre de temps dans la gestion de son effectif. Alors que la pré-saison va débuter, pas moins de huit joueurs seraient priés d'aller voir ailleurs.