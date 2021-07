Foot - Mercato - AS Roma

Mercato : José Mourinho s'enflamme pour son arrivée à la Roma !

Publié le 2 juillet 2021 à 22h50 par La rédaction mis à jour le 2 juillet 2021 à 22h53

Arrivé à Rome en vue de la saison prochaine, José Mourinho a livré ses premières impressions sur ce nouveau défi qui l'attend.