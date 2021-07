Foot - Mercato - PSG

Mercato : Entre le PSG et le Barça, Lionel Messi aurait tranché !

Publié le 2 juillet 2021 à 22h15 par B.C.

Alors que le FC Barcelone souhaite conserver Lionel Messi, le PSG serait toujours à l’affût et aurait transmis une offre à l’attaquant argentin. Cependant, ce dernier privilégierait le club culé pour la suite de sa carrière.

Faute d’accord avec le FC Barcelone, Lionel Messi est officiellement un agent libre depuis plusieurs heures. Pour autant, le club culé ne désespère pas et cherche toujours un moyen de conserver l’attaquant argentin, actuellement à la Copa America avec sa sélection. « Cela progresse de la manière prévue. Je l'ai déjà dit dans un autre programme, nous voulons qu’il reste et Leo veut rester. Nous cherchons la bonne formule », a confié ce vendredi Joan Laporta au micro de Gol . Pour autant, ce n’est pas encore gagné pour le FC Barcelone, d’autant que le PSG aurait formulé une offre supérieure à Lionel Messi à en croire les informations du quotidien AS . De quoi totalement relancer ce dossier ?

Priorité Barça pour Messi

Journaliste à Gol , Alex Pintanel assure que le FC Barcelone resterait confiant quant à l’avenir de Lionel Messi. En effet, malgré la fin de son contrat avec le club culé, Lionel Messi n’envisagerait pas de quitter la Catalogne et donnerait toujours sa priorité au Barça. Reste à voir désormais si Joan Laporta parviendra à retenir le sextuple Ballon d’Or, et ce malgré l’intérêt persistant du PSG.