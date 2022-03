Foot - Mercato - Equipe de France

Mercato : Le Graët fait le point pour Deschamps !

Publié le 5 mars 2022 à 20h40 par La rédaction

Sous contrat à la tête de l’équipe de France jusqu’à fin 2022, Didier Deschamps a vu Noël Le Graët s’exprimer sur son avenir.