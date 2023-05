Mercato : Le futur contrat de Messi est révélé, le PSG fixé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sacré champion d’Espagne, le FC Barcelone est en pleine préparation de la prochaine saison à laquelle pourrait participer Lionel Messi. C’est en tout cas la volonté de Joan Laporta et du joueur du PSG. En Catalogne, on se prépare à passer à l’action, et la proposition faite à La Pulga serait déjà connue.

« Nous allons tout faire pour le ramener ». La position du FC Barcelone au sujet de Lionel Messi est clairement affichée. Après le sacre du club culé, Joan Laporta a fait savoir que le retour de l’Argentin était l’une de ses priorités, alors que le PSG n’est plus disposé à conserver son numéro 30. « Nous voulons Messi , a répété le président du Barça ce lundi sur TV3 , annonçant l’existence de discussions. J'ai parlé à Leo pour arranger la situation après ce qui s’est passé lorsque j'ai dû faire passer l'institution avant tout, même lui, le meilleur joueur du monde. Nous nous sommes envoyé des messages ces derniers temps. La vérité est que la conversation a été affectueuse et agréable . »

Le Barça patiente

Pour autant, le FC Barcelone attend toujours le feu vert de La Liga pour passer à l’action, en espérant que l’instance du football espagnol accepte d’enregistrer le futur contrat de Lionel Messi en Catalogne. Les grandes lignes de ce bail seraient d’ailleurs déjà connues.

Un contrat d’un an attendrait Messi