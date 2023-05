Messi - PSG : Un contrat surréaliste est dégainé, il veut tout relancer

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son départ du PSG semble inéluctable, Lionel Messi ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine. Malgré son envie de retourner au FC Barcelone, l’Argentin pourrait être contraint de revoir ses plans en raison de l’état des finances du club culé, et ainsi filer en Arabie saoudite. Cependant, Joan Laporta estime que Messi doit retrouver le Camp Nou.

C’est la fin de l’histoire entre le PSG et Lionel Messi. Alors que son contrat arrive à terme le 30 juin, le septuple Ballon d’Or ne devrait pas renouveler son bail et filer vers une nouvelle destination, mais où ? Le FC Barcelone souhaite rapatrier son ancien attaquant, mais l’Arabie saoudite ne lâcherait rien et disposerait même d’un accord avec le clan Messi, prêt à rejoindre le Golfe Persique contre un chèque de 400M€ par saison si le Barça ne parvenait pas à boucler son retour.

« Le Barça peut rivaliser avec tout le monde »

Invité de TV3 ce lundi, Joan Laporta estime néanmoins que le FC Barcelone n’est pas en danger face à la puissance financière des Saoudiens. « Avec tout le respect que je dois à l'Arabie saoudite, qui fait du très bon travail, le Barça est le Barça. Et le Barça est sa maison. Le Barça peut rivaliser avec tout le monde. L'histoire nous soutient et le sentiment de nos 400 millions de fans est trop fort », confie le président de l’entité catalane.

« Nous voulons Messi »