Mercato : Le fils de Pascal Olmeta signe son premier contrat !

Publié le 20 mars 2020 à 15h20 par La rédaction mis à jour le 20 mars 2020 à 15h29

Dans la famille Olmeta, la relève est là ! Après l'immense carrière de Pascal, gardien de but, c'est au tour de son fils de percer dans le monde du football avec la signature de son premier contrat.

Les amoureux du football connaissent tous l'incontournable Pascal Olmeta. Gardien de but de l'OM vainqueur de la Ligue des Champions en 1993, le Corse a connu une superbe carrière jusqu'à la fin des années 1990. Et maintenant, c'est au tour de son fils de prendre la relève. Lisandru, 14 ans, vient en effet de signer son premier contrat. Et c'est le club de l'AS Monaco qui vient de décrocher sa signature. Gardien de but, comme papa, il évoluait jusqu'ici au Gazélec d'Ajaccio, sur l'Île de Beauté. Un talent que l'on pourrait bientôt retrouver sur une pelouse de Ligue 1. En espérant qu'il soit aussi doué, et exubérant, que l'ami Pascal !



Pour rappel, s'il a raccroché les crampons, Pascal Olmeta est désormais fortement engagé dans son association " Un sourire, un espoir pour la vie " dont le but est d'améliorer le bien être physique et moral des enfants malades ainsi que celui de leurs familles.