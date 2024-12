Mercato : Le FC Nantes rêve d'un entraîneur, c'est la douche froide

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il ne s’est plus imposé en Ligue 1 depuis le 31 août dernier face à Montpellier, le FC Nantes envisagerait de se séparer d’Antoine Kombouaré. Et pour le remplacer, Waldemar Kita penserait à Sergio Conceiçao. Toutefois, un club de Premier League serait également intéressé par le technicien portugais, libre depuis son départ du FC Porto.

Annoncé proche de l’OM avant l’arrivée de Roberto De Zerbi, Sergio Conceiçao pourrait tout de même finir par revenir en Ligue 1. Comme indiqué par Ouest-France, le FC Nantes et son président Waldemar Kita rêveraient de s’attacher les services du technicien portugais, déjà passé par le club lors de la saison 2016-2017.

Aucune victoire depuis plus de trois mois

Si le match nul obtenu sur la pelouse du PSG le week-end dernier (1-1) lui a donné un peu d’air, Antoine Kombouaré est plus que jamais menacé. Le FC Nantes ne s’est plus imposé depuis le 31 août dernier face à Montpellier (1-3). Les Canaris sont actuellement 17es au classement de la Ligue 1 avec 11 points, deux de moins que l’ASSE, premier non relégable.

West Ham pense aussi à Conceiçao

Mais le FC Nantes ne serait pas le seul à s’intéresser à Sergio Conceiçao, toujours libre depuis son départ du FC Porto en fin de saison dernière. D'après les informations du Guardian, West Ham penserait également au Portugais. Les Hammers, battus ce mardi soir par Leicester (3-1), ne seraient pas satisfaits de Julen Lopetegui et envisageraient de changer d’entraîneur.