Mercato : Le FC Nantes acte un transfert après la catastrophe

Arnaud De Kanel

Gros coup dur pour le FC Nantes. Blessé lors du dernier match amical de préparation face à Crystal Palace, Fabien Centonze souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur d'un genou qui l'éloignera des terrains pendant plusieurs mois. Les Canaris vont donc rapatrier Nicolas Cozza pour pallier à la blessure de leur latéral.

Il ne fait pas bon être un club français en ce début de saison. Alors que le PSG a perdu Gonçalo Ramos, que l'OM déplore la grave blessure de Faris Moumbagna et que le LOSC a retenu son souffle pour Angel Gomes, c'est au tour du FC Nantes d'être frappé par les blessures. La victime se nomme Fabien Centonze.

Mercato - FC Nantes : C’est bouclé pour la prochaine recrue ! https://t.co/acyh4zvLL7 pic.twitter.com/VZ2m7POcur — le10sport (@le10sport) August 21, 2024

Centonze blessé plusieurs mois

Le latéral était touché bien avant ses confrères de Ligue 1 mais le verdict est tombé ce jeudi. Selon Ouest-France, l'ancien joueur du FC Metz souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur d'un genou. Un diagnostic plus lourd que prévu pour Fabien Centonze qui ne sait pas encore s'il sera opéré ou non. Et cela oblige le FC Nantes à recruter.

Cozza de retour à Nantes

La cellule de recrutement nantaise a fait le choix de la sécurité. Selon les informations de L'Equipe, le FC Nantes va en effet enregistrer le retour de Nicolas Cozza. Prêté six mois la saison dernière, l'ancien montpelliérain va effectuer son retour sur les rives de l’Erdre. Les Canaris sont tombés d'accord ce jeudi soir avec Wolfsburg.