Foot - Mercato

Mercato : Le dossier Nainggolan est au point mort à l’Inter !

Publié le 26 juin 2021 à 23h50 par La rédaction

Le dossier de Radja Nainggolan à l’Inter semble de plus en plus compliqué, et aux dernières nouvelles, aucun accord n’a été trouvé pour un départ du Belge.