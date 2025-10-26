Mercato : Le crack qui a décidé de recaler le PSG... à 13 ans !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui âgé de 17 ans, Tylel Tati fait forte impression dans la défense centrale du FC Nantes. Alors que ce crack fait donc le bonheur des Canaris, voilà qu'il aurait pu aujourd'hui porter le maillot du PSG. C'est à Roissy-en-Brie, comme un certain Paul Pogba, que Tati s'est révélé dans sa jeunesse. De quoi attirer l'oeil des Parisiens, mais le principal intéressé a finalement décidé d'emprunter un autre chemin.

Tylel Tati au PSG, ça aurait pu être une réalité d'aujourd'hui. En effet, le crack du FC Nantes avait été repéré très jeune par le club de la capitale alors qu'il évoluait encore du côté de Roissy-en-Brie. « Paris le suivait depuis les U11, et l’avait même emmené à un tournoi à Barcelone, mais un concours de circonstances a fait que… », a avoué le père de Tylel Tati au Parisien.

« Avec le PSG, je sais que je vais participer à de beaux tournois, voyager, mais... » Et s'il n'a pas rejoint le PSG, c'est parce que Tylel Tati a préféré signer au FC Nantes. Alors même qu'il n'avait que 13 ans. En effet, son père a raconté : « Tylel avait 13 ans à cette époque, et nous a fait part de son choix : Papa, maman, avec le PSG, je sais que je vais participer à de beaux tournois, voyager, mais je préfère aller à Nantes parce que je sais que je vais y arriver vite ».