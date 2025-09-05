Mercato - «Le club le voulait absolument» : Les masques tombent à l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Bien qu'il ait seulement été recruté lors de la dernière ligne droite du mercato, Benjamin Pavard est un joueur que le comité directeur de l'Olympique de Marseille a particulièrement souhaité pour renforcer l'effectif de Roberto De Zerbi. C'est en effet l'information communiquée par Olivier Tallaron, journaliste de Canal+.

Benjamin Pavard à l'OM, la signature du champion du monde tricolore a été bouclée lundi dernier, soit lors de la date butoir du mercato d'été. Les dirigeants marseillais se sont mis d'accord avec leurs homologues de l'Inter pour un prêt payant d'une saison à 2,5M€ selon Sky Sport. Une option d'achat a été incluse dans l'opération convenue entre l'Olympique de Marseille et le finaliste de la dernière campagne de Ligue des champions.

«C'est une nouvelle qui a dû le réjouir» Si jamais l'OM souhaitait s'attacher les services de Benjamin Pavard de manière définitive au terme du prêt en question, il faudrait débourser en plus des 2,5M€ la somme de 15M€, soit le montant de l'option d'achat fixée dans le deal. Selon les informations d'Olivier Tallaron, l'international français appelé par Didier Deschamps pour cette première salve d'éliminatoires au Mondial 2026 a été réjoui. « Benjamin Pavard a eu ces dernières heures un nouveau transfert, un nouveau contrat à l'Olympique de Marseille. C'est une nouvelle qui a dû le réjouir ».