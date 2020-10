Foot - Mercato - Rennes

Mercato : Le clan Rugani évoque déjà un transfert au Stade Rennais !

Publié le 15 octobre 2020 à 22h05 par B.C.

Alors que Daniele Rugani a été prêté au Stade Rennais sans option d'achat, son agent n'exclut pas un transfert définitif lors du prochain mercato.