Le clan Ronaldo vend la mèche pour son prochain club

Publié le 26 juillet à 11h30 par Dan Marciano

Cristiano Ronaldo s'est rendu en Angleterre, mais ne devrait pas porter le maillot de Manchester United lors du prochain exercice. Le joueur portugais devrait s'entretenir avec ses dirigeants dans les prochaines heures afin d'annoncer son départ du club anglais. Selon son entourage, l'option Atlético serait bien sur la table.

« J'ai hâte qu'il arrive et ensuite nous l’intégrerons » déclarait l'entraîneur de Manchester United, Erik Ten Hag, récemment. Mais Cristiano Ronaldo n'a pas l'intention de porter le maillot de de la formation anglaise lors du prochain exercice et de participer à la préparation. Agé de 37 ans, le joueur portugais sait que le temps est compté. Au crépuscule de sa longue carrière, il ne désire que disputer la Ligue des champions, ce qui ne sera pas le cas des Red Devils , sixième la saison dernière. Récemment, il aurait demandé à son agent, Jorge Mendes, de lui dénicher une nouvelle équipe.

Ronaldo veut quitter Manchester United

Selon les informations du Sun, Cristiano Ronaldo est de retour en Angleterre, mais pas pour rejoindre ses coéquipiers au centre d'entraînement. Dans les prochaines heures, la star portugaise devrait rencontrer ses dirigeants et Erik Ten Hag. Au cours de cette réunion, le buteur devrait annoncer son envie de changer de club. Conscient des envies de départ de Ronaldo, Manchester United pourrait accepter de se séparer de lui, sous la forme d'un prêt, afin de lui permettre de s'engager avec un club qualifié pour la prochaine Ligue des champions.

Mercato : L’énorme sacrifice à 10M€ de Cristiano Ronaldo pour son transfert https://t.co/G6AvjgqaWK pic.twitter.com/TZIxady7HE — le10sport (@le10sport) July 25, 2022

Le clan Ronaldo confirme l'option Atlético

Contactés par la Cadena SER ce lundi soir, des proches de Cristiano Ronaldo ont confirmé les envies de départ de l'attaquant. Au début du mercato estival, le joueur espérait rejoindre le Bayern Munich ou Chelsea, sauf que le premier cité n'aurait pas l'intention de le recruter, tandis que les Blues auraient rapidement écarté cette piste. Désormais, le joueur privilégierait un transfert vers l'Atlético, malgré son statut de légende du Real Madrid. Mais actuellement, la formation espagnole ne serait pas dans les meilleures dispositions pour l'accueillir.

l'Atlético doit absolument vendre