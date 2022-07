Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Batlles réclame un autre transfert

Publié le 26 juillet à 10h10 par Arthur Montagne

Arrivé sur le banc de l'ASSE afin de tenter de retrouver la Ligue 1 le plus vite possible, Laurent Batlles attend encore des renforts sur le mercato. Après avoir attiré deux des ses anciens joueurs, le nouveau coach des Verts aurait d'ailleurs réclamé le transfert d'un autre joueur de l'ESTAC, à savoir Yoann Touzghar.

Reléguée en Ligue 2, l'ASSE s'active afin de densifier son effectif et rapidement remonter dans l'élite. Dans cette optique, Laurent Batlles a déjà pu accueillir cinq nouveaux joueurs parmi lesquels Jimmy Giraudon et Dylan Chambost, deux de ses cadres à Troyes lors de la remontée en Ligue 1 avec le titre de L2 à la clé. Et ce n'est pas terminé puisque les Verts seraient dans le coup pour un autre troyen.

Mercato - ASSE : Annoncé à l’ASSE, il pousse un coup de gueule https://t.co/g1bCN6UgD0 pic.twitter.com/jGTgAbqU6o — le10sport (@le10sport) July 25, 2022

L'ASSE s'active pour Touzghar

En effet, selon les informations du Progrès , l'ASSE lorgnerait Yoann Touzghar, qui a également évolué sous les ordres de Laurent Batlles à l'ESTAC. L'attaquant de 35 ans, malgré des relations conflictuelles avec son entraîneur Bruno Irles, ne devrait toutefois pas être en mesure de quitter Troyes si facilement où une pénurie d'attaquants frappe l'effectif. Un problème également connu à l'ASSE.

Batlles veut encore deux attaquants

En effet, Jean-Philippe Krasso, qui a des envies d'ailleurs, est le seul capable de répondre présent à la pointe de l'attaque de l'ASSE. Charles Abi est blessé et n'entre pas totalement dans les plans de Laurent Batlles qui attend donc des renforts dans ce secteur de jeu.