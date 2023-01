Mercato : Le clan Messi refroidit le PSG

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain travaille d’arrache-pied pour trouver un terrain d’entente avec Lionel Messi, dont le contrat se termine dans seulement quelques mois. Un semblant d’accord aurait été trouvé avant la Coupe du monde, mais li titre de l’Argentine semble avoir donné des nouvelles idées à la star de 35 ans, qui commencerait à planifier la suite de sa carrière.

Si Neymar subit le contrecoup de la Coupe du monde, ça ne semble pas du tout être le cas de Lionel Messi. Le titre de l’Argentine a relancé la star du PSG, qui à 35 ans semble être au sommet de son art et a des nouvelles idées pour son avenir à court terme.

Messi veut renégocier avec le PSG

Cela passe bien entendu par une prolongation au PSG, qui devrait être renégociée. D’après les informations de Il Corriere dello Sport , l’entourage de Lionel Messi aurait laissé fuiter quelques indices concernant une volonté de revoir à la hausse un salaire déjà très important (près de 30M€ net par an). Mais Messi aurait surtout l’intention de prendre une plus grande importance au sein du PSG.

