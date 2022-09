Foot - Mercato

L'aveu de ce joueur du PSG sur un départ à la retraite de Ronaldo

Publié le 18 septembre 2022 à 00h45 par Pierrick Levallet

Cette saison, Cristiano Ronaldo traverse une période très délicate à Manchester United. Le Portugais n’entretient pas vraiment de bons rapports avec Erik Ten Hag. Et à 37 ans, le quintuple Ballon d’Or pourrait bien disputer la dernière Coupe du monde de sa carrière. Toutefois, Vitinha ne semble pas préoccupé par cela.

Cristiano Ronaldo s’approche de plus en plus de la fin. Et cette saison, le quintuple Ballon d’Or traverse une période très délicate à Manchester United. La relation entre le Portugais et Erik Ten Hag n’est pas vraiment au beau fixe. Néanmoins, la situation de l’ancien du Real Madrid n’alarme pas vraiment Fernando Santos.

Fernando Santos ne doute pas de Cristiano Ronaldo

« Je n'ai aucune inquiétude. Avec lui et avec tous les autres, j'ai cette attention, j'essaie de comprendre dans quelle situation ils se trouvent, s’ils jouent, s'ils vont jouer, quand ils ne jouent pas, ce qui se passe. Personne ne doute que Cristiano Ronaldo continue d'être important pour la Seleção » a expliqué le sélectionneur du Portugal dans des propos rapportés par O Jogo .

«L’avenir de Ronaldo ? Ce n'est pas quelque chose qui me préoccupe»