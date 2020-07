Foot - Mercato

Mercato : L’avenir de Sarri à la Juventus bientôt scellé ?

Publié le 22 juillet 2020 à 10h50 par La rédaction mis à jour le 22 juillet 2020 à 10h52

Tout proche de rajouter une nouvelle Scudetto au palmarès de la Juventus, Maurizio Sarri ne serait toutefois pas certain d’être toujours sur le banc de la Vieille Dame la saison prochaine. Les dirigeants des Bianconeri ont posé leur condition pour ne pas s’en séparer !