Mercato : Chelsea, City, United... Une pépite pourrait affoler la Premier League !

Publié le 2 juillet 2021 à 19h05 par La rédaction

Actuellement à l’Euro, Declan Rice est un des nombreux talents de la nouvelle génération anglaise. Le milieu défensif de West Ham intéresserait d’ailleurs plusieurs gros clubs de Premier League, et pourrait partir dès cet été.