Foot - Mercato

Mercato : Laurent Blanc l’avoue, il veut revenir aux affaires !

Publié le 8 octobre 2020 à 4h45 par T.M.

Depuis 2016 et son départ du PSG, Laurent Blanc n’a plus entraîné de club. Mais pour le Français, le temps devient long et il est désormais l’heure de faire son grand retour.

Chaque été, le nom de Laurent Blanc est associé à différents clubs. Mais au final, l’issue est la même : le Cévenol ne trouve pas de club. Depuis 2016, l’ancien entraineur du PSG n’a plus été en fonction. Pourtant ce ne sont pas les opportunités qui manquaient. Cet été, Blanc a notamment été évoqué du côté du FC Barcelone pour remplacer Quique Setien, ou encore à Valence où son agent, Jorge Mendes, aurait tenté de le placer. Des pistes qui n’ont mené à rien et Laurent Blanc est toujours sans clubs. Toutefois, à l’occasion d’un documentaire pour La Chaine L’Equipe , le technicien français a fait part de ses envies de retrouver la lumière.

« Ça me manque depuis quelques temps »