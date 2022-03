Foot - Mercato - Atletico de Madrid

Mercato : Vers une arrivée de Thorgan Hazard à Madrid ?

Publié le 15 mars 2022 à 22h40 par P.L. mis à jour le 15 mars 2022 à 22h46

N'entrant plus vraiment dans les plans du Borussia Dortmund, Thorgan Hazard ferait partie des nombreux joueurs dont le club de la Ruhr souhaiterait se débarrasser cet été. Et l'ailier belge pourrait atterrir en Espagne, du côté de Madrid comme son frère Eden Hazard.