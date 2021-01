Foot - Mercato

Mercato : L’ASSE et l’OM étaient battus d’avance pour ce buteur !

Publié le 14 janvier 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Longtemps ciblé par l’ASSE et l’OM ces derniers mois, Islam Slimani s’est finalement engagé avec l’OL. Il s’agissait d’ailleurs de son objectif depuis l’été dernier…

En quête de renfort offensif depuis l’été dernier, l’ASSE et l’OM ont tenté leur chance avec Islam Slimani ces derniers mois. Le buteur algérien, bien connu en Ligue 1 pour avoir réalisé de bonnes performances avec l’AS Monaco, a finalement rejoint l’OL et a été présenté mercredi devant la presse. À cette occasion, Juninho a confié qu’il travaillait sur le cas Slimani depuis l’été dernier, et cet intérêt était d’ailleurs réciproque.

« Slimani avait envie de venir »