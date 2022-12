Mercato : L’ASSE en pleine crise, Batlles a trouvé la solution

Thibault Morlain

L’ASSE ne cesse de couler. Relégué en Ligue 2, le club stéphanois n’arrive pas à sortir la tête de l’eau. La crise ne cesse de s’intensifier dans le Forez, où les hommes de Laurent Batlles pointent aujourd’hui à la dernière place du classement. Pour éviter la descente en National, il faut donc trouver la solution et voilà que l’ASSE pourrait bien avoir trouver le remède à ses maux.

3 victoires, 5 nuls, 7 défaites, 11 points… Tel est donc le bilan de l’ASSE en Ligue 2, aujourd’hui dernière du classement. Après 15 journées, les hommes de Laurent Batlles sont donc au fond et il va rapidement falloir se reprendre pour éviter la catastrophe et la relégation en National. Mais comment faire ? Jusqu’à présent, Laurent Batlles n’a pas réussi à trouver la solution pour inverser la tendance. Mais voilà le mercato hivernal qui arrive au bon moment. De nouveaux joueurs vont rejoindre l’ASSE ce qui pourrait donner un second souffle. Gaëtan Charbonnier a lui déjà posé ses valises dans le Forez et l’ancien de l’AJA pourrait bien être celui qui va tout changer…

« Pour le groupe, pour tout le monde, son arrivée est importante »

Recruté en tant que joker, Gaëtan Charbonnier a paraphé un contrat jusqu’à la fin de la saison avec l’ASSE. Alors qu’on attend de voir ce qu’il va apporter sur le terrain, Laurent Batlles estime qu’il pourrait être celui qui va faire changer les choses. « Gaëtan connaît très bien la Ligue 2 BKT dont il a régulièrement dominé le classement des buteurs. Il était important de prendre quelqu'un capable de remobiliser tout le monde. Pour le groupe, pour tout le monde, son arrivée est importante. Il a un statut dans ce championnat et sera un joueur utile pour obtenir notre maintien », a expliqué Batlles, pour les médias de l'ASSE, après l’arrivée de son nouveau joueur.

« J'arrive déterminé avec l'ambition d'atteindre l'objectif du club qui est le maintien »