Mercato : L’ASSE active une nouvelle piste en attaque

Jean de Teyssière

En grande difficulté en ce début de saison, l'AS Saint-Etienne cherche toujours à se renforcer sur le mercato. Le club stéphanois a également essuyé de nombreux refus sur le mercato. Les Verts seraient intéressés par la piste menant à l'attaquant de 19 ans du Stade rennais : Loum Tchaouna. Mais les pensionnaires de Ligue 2 ne sont pas les seuls sur le coup, Bordeaux et des clubs néerlandais et belges ayant aussi un œil sur lui.

Le début de saison de l'AS Saint-Etienne ressemble à celui de la saison passée avec aucune victoire lors des deux premiers matchs de la saison. L'ASSE a déjà perdu deux fois, face à Grenoble et Rodez et semble encore parti pour une saison de galère. Le recrutement n'est pas terminé et avec le départ de Jean-Philippe Krasso à l'Etoile Rouge de Belgrade, le recrutement d'un offensif est la priorité.

L'ASSE intéressée par Loum Tchaouna

D'après une information de L'Equipe , Saint-Etienne serait intéressé par le profil de Loum Tchaouna. L'attaquant de 19 ans évolue à Rennes et a passé la saison dernière en prêt à Dijon. L'international U20 français pourrait donc à nouveau faire ses valises et rejoindre un club de Ligue 2.

Bordeaux aussi pense à Tchaouna