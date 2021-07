Foot - Mercato - AS Rome

Mercato - AS Rome : Un champion d'Europe ciblé par Mourinho ?

Publié le 14 juillet 2021 à 18h55 par La rédaction

Avec l’arrivée de José Mourinho sur le banc de l’AS Rome, le club romain affirme ses ambitions et pourrait ne pas s’arrêter là. En effet, les dirigeants romains seraient intéressés par un vainqueur de l’Euro, Andrea Belotti.