Foot - Mercato

Mercato : L’AS Monaco fait une grande annonce sur l’avenir de Pellegri !

Publié le 12 janvier 2021 à 12h56 par G.d.S.S. mis à jour le 12 janvier 2021 à 12h58

Même s’il enchaine les pépins physiques depuis son arrivée à l’AS Monaco, Pietro Pellegri sera conservé au club comme l’assure Niko Kovac.