Mercato : L'Arabie Saoudite sort enfin du silence après la bombe lâchée sur Ronaldo

Libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo aurait trouvé un point de chute si l'on en croit les informations de la presse espagnole. Le joueur portugais aurait donné son accord pour rejoindre Al-Nassr. Mais comme l'a confié un responsable du club saoudien, le buteur n'a pas encore signé son contrat de deux ans et demi.

En novembre dernier, Cristiano Ronaldo avait vidé son sac et dit tout le mal qu'il pensait de Manchester United. Une manière à peine déguisée de forcer son départ. Et la manœuvre a été concluante puisque, quelques jours plus tard, le contrat de Ronaldo était rompu par le club anglais. A 37 ans, le Portugais est, désormais, à la recherche d'un nouveau défi.

Mercato : Un deal légendaire à 200M€ bouclé par Ronaldo ? Un coup de tonnerre annoncé https://t.co/JdYvhBuo4Q pic.twitter.com/ccGtarZUky — le10sport (@le10sport) December 5, 2022

La presse espagnole annonce Ronaldo en Arabie Saoudite

Et la suite pourrait l'amener en Arabie Saoudite. Selon les informations de Marca , Cristiano Ronaldo aurait bouclé son arrivée à Al-Nassr. Il serait question d'un contrat de deux ans et demi, puis d'un salaire annuel de 200M€. La star pourrait tout simplement devenir le joueur le mieux payé de la planète.

« Il n'a pas signé »