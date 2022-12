Mercato : Après la bombe lâchée, l'Arabie saoudite affiche sa confiance pour Cristiano Ronaldo

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Libre de tout contrat depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo n’a pas encore tranché pour son avenir. Ce lundi, la presse espagnole a annoncé un accord entre l’attaquant portugais et Al Nassr. Cependant, le quintuple Ballon d’Or n’aurait toujours pas pris sa décision, même si le club saoudien est confiant dans ce dossier. Ronaldo attend la fin de la Coupe du monde pour décider.

A 37 ans, Cristiano Ronaldo joue sûrement la dernière Coupe du monde de sa carrière. Avant d’affronter la Suisse en huitième de finale, l’attaquant portugais a vu son avenir faire parler. Ce lundi, le journal Marca a révélé que Cristiano Ronaldo était tombé d’accord avec Al Nassr. Le club saoudien aurait proposé un contrat XXL à l’ancien joueur de Manchester United qui pourrait donc retrouver une équipe dès la fin du Mondial.

Le club saoudien est convaincu que Ronaldo va accepter son offre

Cependant, rien n’est encore officiel pour Cristiano Ronaldo. D’après les informations de 90min , Al Nassr attendrait encore la réponse du quintuple Ballon d’Or, même si le club saoudien est convaincu que Ronaldo finira par accepter l’offre colossale. En attendant, le Portugais reste pour le moment focalisé sur la Coupe du monde, lui qui souhaiterait ajouter ce titre à son palmarès après avoir remporté l’Euro 2016.

