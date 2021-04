Foot - Mercato - Bordeaux

Mercato : L'Arabie Saoudite proche de racheter les Girondins de Bordeaux ? La réponse !

Publié le 25 avril 2021 à 13h00 par A.M.

Alors que Ben Jacobs a révélé l'existence de contact entre Turki Al Sheikh, conseiller saoudien à la Cour royale, et les Girondins de Bordeaux, Romain Molina tord le cou à cette rumeur.

« Je peux confirmer que le conseiller de la Cour royale saoudienne et propriétaire d'Almeria, Turki Al Sheikh, s'intéresse à Bordeaux et a pris contact avec King Street ». Ben Jacobs, journaliste britannique, a révélé l'existence de contact entre Turki Al Sheikh et King Street, désormais ex-propriétaire des Girondins de Bordeaux. En effet, les Américains se sont retirés du club au scapulaire qui a été placé sous la surveillance du Tribunal de Commerce de Bordeaux. Un énorme danger plane donc pour l'avenir des Girondins dont le dépôt de bilan n'est pas exclure si aucun investisseur ne se positionne.

Pas de contact avec Turki Al Sheikh