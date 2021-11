Foot - Mercato - Arsenal

Mercato : L’appel du pied de Mikel Arteta à Arsène Wenger !

Publié le 25 novembre 2021 à 22h40 par La rédaction

Depuis le départ d'Arsène Wenger en 2018, la situation d'Arsenal ne s'est pas vraiment améliorée. Mikel Arteta a donc fait un appel du pied à l'ancien technicien français, l'invitant à faire son retour chez les Gunners auprès de lui.