Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : L’annonce de Solskjaer sur son avenir après la défaite contre City

Publié le 6 novembre 2021 à 17h20 par La rédaction

Malgré la nouvelle défaite de Manchester United en Premier League face au rival City (2-0) ce samedi, Ole Gunnar Solskjaer ne compte pas quitter son poste.