Mercato : Lâché par le PSG, il peut sauver le Qatar

Axel Cornic

Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino n’a pas eu un grand succès en tant qu’entraineur et a été remercié en fin de saison dernière pour laisser la place à Christophe Galtier. Toujours sans club, il pourrait bien rebondir du côté du Real Madrid... et indirectement rendre un énorme service au club qui l’a écarté il y a seulement quelques mois.

Tout le monde cherche à connaitre l’identité du prochain entraineur du PSG ! Seulement quelques mois après son arrivée, Christophe Galtier est déjà en danger et si aucune décision n’a encore été prise, plusieurs noms sont déjà annoncés pour le remplacer... avec notamment un incroyable retour de Thomas Tuchel.

Messi fixe ses exigences, le PSG est prévenu https://t.co/y3iJXftv8U pic.twitter.com/DlYuQX7ovq — le10sport (@le10sport) March 21, 2023

Un retour de Tuchel au PSG est annoncé, mais...

L’Allemand, qui n’a toujours pas de club depuis septembre 2022 et son départ de Chelsea, serait pourtant suivi par d’autres clubs européens et cela serait le cas du Real Madrid. La récente défaite dans le Classico et le large retard sur le FC Barcelone en Liga ont fragilisé la position de Carlo Ancelotti et Tuchel serait vraisemblablement un profil apprécié.

Pochettino pourrait prendre la place au Real Madrid