Mercato : L'AC Milan fonce sur un joueur de Manchester United !

Publié le 25 janvier 2022 à 11h09 par B.L.

En quête d'un défenseur central pour pallier à la longue absence de Simon Kjaer, l'AC Milan s'intéresserait à Eric Bailly. Le club italien aurait entamé des discussions avec Manchester United.