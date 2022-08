Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : La vérité éclate sur l'intérêt du Real Madrid pour Gouiri

Publié le 7 août 2022 à 19h10 par Quentin Guiton

Cet été, le Real Madrid avait un grand objectif : Kylian Mbappé. Seulement, au terme d’un feuilleton à rebondissement, le crack français a décidé de prolonger au PSG, au grand désarroi de la Casa Blanca. Dès lors, pour seconder Karim Benzema en attaque, le Real Madrid aurait ciblé Amine Gouiri cet été. Seulement, l’OGC Nice vient de refroidir cette piste…

Lors de ce mercato estival, le Real Madrid n’a recruté qu’Aurélien Tchouaméni et Antonio Rüdiger pour le moment. Aucun renfort offensif n’est donc arrivé au club. Les Madrilènes avaient tout misé sur Kylian Mbappé, mais après plusieurs rebondissements, ce dernier a finalement prolongé au PSG. Le Real Madrid a aussi laissé filer son autre gros objectif en attaque Erling Braut Haaland du côté de Manchester City.

Mercato - PSG : Vinicius Jr lâche une annonce fracassante pour son avenir https://t.co/oDP0KcZ6e7 pic.twitter.com/0t2ITohBQZ — le10sport (@le10sport) August 7, 2022

Gouiri nouvelle doublure de Benzema ?

Mais les Merengues aimeraient quand-même recruter un joueur pour seconder Karim Benzema sur le front de l’attaque cette saison. Et selon les informations de la Onda Cero , le Real Madrid se serait penché sur Amine Gouiri, auteur d’une belle saison avec l’OGC Nice.

Rivière dément toute discussion