Foot - Mercato

Mercato : La sortie claire de Savanier sur son avenir !

Publié le 23 décembre 2021 à 21h17 par La rédaction mis à jour le 23 décembre 2021 à 22h00

Auteur d'une très belle première partie de saison, Téji Savanier assure qu'il ne pense pas à son avenir ni à un éventuel transfert à l'étranger.