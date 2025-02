Mercato : La signature qui échappe toujours au PSG

Thomas Bourseau

Ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain a réussi à trouver un terrain d'entente avec plusieurs éléments phares de son effectif pour qu'ils prolongent leurs contrats respectifs. Ce fut entre autres le cas avec l'entraîneur Luis Enrique. Mais son homonyme à la direction, Luis Campos, ne se suit toujours pas la marche.

Le vendredi 7 février fut un jour de fête pour les supporters du PSG au Parc des princes. Non pas en raison de la réception de l'AS Monaco dans le cadre de la 21ème journée de Ligue 1, mais d'un point de vue purement contractuel. Depuis plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain s'était déjà mis d'accord avec Luis Enrique pour que son bail soit renouvelé jusqu'à l'été 2027.

Nuno Mendes imite Vitinha, Achraf Hakimi et Luis Enrique

S'en sont suivis les terrains d'entente trouvés avec Vitinha et Achraf Hakimi pour que leurs aventures respectivement entamées en 2022 et en 2021 soient rallongées au PSG. Néanmoins, le dossier Nuno Mendes faisait l'objet d'un rebondissement inattendu par la direction parisienne à la fin de l'année civile 2024. Le défenseur portugais de 22 ans ne souhaitait tout bonnement plus signer l'accord pré-défini d'après RMC Sport et L'Equipe. Un départ à Manchester United était même pressenti.

Le cas Luis Campos toujours insoluble ?

Finalement, le clan Nuno Mendes est parvenu à se mettre d'accord avec le Paris Saint-Germain pour un nouveau contrat jusqu'en 2030. Ils ont tous été officiellement prolongés avant le coup d'envoi du match PSG - AS Monaco. Toutefois, un dossier phare reste en suspend : Luis Campos. Le conseiller football parisien, sous contrat jusqu'au 30 juin, ne trouverait toujours aucun accord avec ses supérieurs pour prolonger son bail...