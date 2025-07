Mercato : La signature de rêve loin de l’OM !

Roony Bardghji, l’un des jeunes talents les plus prometteurs d’Europe, ne rejoindra finalement pas l’OM. L’ailier suédois de 19 ans, formé au FC Copenhague, a choisi le FC Barcelone pour poursuivre sa progression. Un rêve devenu réalité pour le joueur, qui s’inscrit dans la lignée de ses illustres compatriotes passés par la Catalogne.

Roony Bardghji , jeune pépite suédoise de 19 ans, a officiellement rejoint le FC Barcelone , signant un contrat jusqu’en 2029. Formé au FC Copenhague , l’ailier a été un temps la cible de l’OM pour se renforcer en attaque. Pour le principal intéressé, ce transfert est bien plus qu’un simple changement de club : c’est un accomplissement personnel. « Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens en ce moment, je suis très, très heureux, c'est un grand jour pour moi, ma famille et tous ceux qui m'entourent. C'est un rêve que j'ai fait, c'est incroyable d'être ici, c'est quelque chose d'énorme », a-t-il confié aux médias du club catalan, rapporté par Mundo Deportivo.

«Un événement important»

Le joueur pisté par l’OM devient ainsi le quatrième joueur suédois à porter les couleurs blaugrana, après Patrik Andersson, Henrik Larsson et Zlatan Ibrahimovic. Un héritage qui rend Roony Bardghji particulièrement fier : « On a tous vécu ça depuis que je suis tout petit, donc c'est incroyable d'être ici maintenant. Je ne suis pas sûr, mais je pense que deux ou trois joueurs suédois sont déjà passés par là, donc je suis peut-être le quatrième. Donc, c'est un événement important, bien sûr, oui, comme je l'ai dit, pour moi et peut-être aussi pour la Suède. »