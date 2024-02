Mercato : La révolution du PSG va sauver deux joueurs ?

Benjamin Labrousse

Arrivés au PSG cet été contre respectivement 80M€ et 90M€, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ont connu des difficultés pour leur première saison au sein du club parisien. Régulièrement remplaçants, les deux attaquants devraient néanmoins être conservés par la direction cet été, et ce pour une raison bien précise. Explication.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a affiché ses ambitions. Désireux de recruter un numéro 9 de grande qualité, les dirigeants parisiens ont finalement jeté leur dévolu sur deux attaquants. Ainsi, ce sont à la fois Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani qui ont débarqué dans la capitale. Mais le Portugais et le Français ont connu des difficultés d’adaptation au PSG.

Mbappé : La terrible erreur du PSG https://t.co/prlqoH26Vv pic.twitter.com/ejrz7ImV0e — le10sport (@le10sport) February 21, 2024

Le PSG veut conserver deux joueurs cet été

Et alors que Kylian Mbappé va quitter le PSG à l’issue de cette saison, le club parisien devrait recruter un attaquant réputé lors du prochain mercato. Cependant, à en croire le Parisien, cela ne met pas en cause la volonté du club parisien de conserver à la fois Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani au club.

Le nouveau projet du PSG entre en jeu

Toujours selon le quotidien, cette volonté parisienne de conserver ses deux attaquants l’été prochain correspond parfaitement au nouveau projet sportif en place. Le PSG souhaite faire confiance à ses éléments, et ne pas les juger seulement au bout d’une saison. A suivre...