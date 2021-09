Foot - Mercato - Chelsea

Mercato : La révélation fracassante de Tuchel sur le feuilleton Harry Kane !

Publié le 18 septembre 2021 à 22h40 par La rédaction

Présent en conférence de presse, l'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a démonté les rumeurs sur une possible arrivée d'Harry Kane lors du dernier mercato estival.