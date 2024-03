Mercato : La presse espagnole rembarre le PSG pour ce plan à 120M€ avec Mbappé

Thibault Morlain

Arrivant au terme de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé va donc officiellement partir libre du club de la capitale à l’issue de la saison. Paris ne recevra donc aucune indemnité de transfert du prochain club de Mbappé, mais voilà que les Parisiens pourraient s’y retrouver financièrement dans l’histoire. En effet, le PSG aurait un plan en tête pour récupérer plus de 100M€, mais voilà que tout cela pourrait tomber à l’eau. Explications.

Nasser Al-Khelaïfi l’avait annoncé, il était inconcevable que Kylian Mbappé parte librement du PSG. Pourtant, c’est bel et bien le scénario vers lequel on se dirige pour le départ de l’international français. Ayant annoncé son départ à la direction parisienne, Mbappé, attendu au Real Madrid, devrait donc faire ses valises gratuitement à l’issue de la saison. Officiellement, le PSG va donc récupérer 0€ dans l’histoire. L’affaire est donc loin d’être idéale, mais la vérité économique de cette opération Kylian Mbappé pourrait quelque peu être différente…

Le PSG payé par Mbappé avec sa prime à la signature ?

Et si le PSG s’y retrouvait financièrement avec le départ de Kylian Mbappé ? Comme cela a déjà été révélé, l’été dernier, pour réintégrer le groupe parisien, l’international français avait accepté de renoncer à certaines primes, s’élevant à environ 80M€. Une belle économie donc pour le PSG, qui chercherait encore à récupérer de l’argent grâce à Mbappé. Ainsi, dernièrement, il avait été expliqué que le club de la capitale espérait faire monter l’addition à 120M€ en récupérant un pourcentage de la prime à la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid. Dans les faits, cela pourrait être compliqué si l’on en croit la Cadena Ser . En effet, le média ibérique précise que le Real Madrid devrait payer la prime à la signature du Français en plusieurs fois avec un paiement étalé sur différentes années.

« La prime à la signature ne sera pas payée en une fois »